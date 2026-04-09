В Новороссийске построят десять новых многоквартирных домов

По итогам 2025 года в Новороссийске застройщикам выдали десять разрешений на строительство новых многоквартирных домов. Об этом «Ъ-Новороссийск» сообщили в городском управлении архитектуры и градостроительства.

По информации управления архитектуры, на данный момент в Новороссийске заключено шесть договоров о строительстве многоквартирных домов в Южном и Приморском внутригородских районах. Новые дома строятся в рамках комплексного развития территорий, что означает, что застройщик обязуется возвести не только жилую, но и социальную инфраструктуру.

За первый квартал 2026 года новых разрешений на строительство многоквартирных домов на территории Новороссийска не выдавалось.

