Экспорт нефти через Новороссийск продолжается в штатном режиме после атаки БПЛА

Казахстан принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы объектов Каспийского трубопроводного консорциума, сообщает ТАСС, ссылаясь на вице-министра энергетики Казахстана Санжара Жаркешова. Вице-министр также отметил, что экспорт нефти из Казахстана осуществляется в штатном режиме.

Фото: пресс-служба Каспийского трубопроводного консорциума

Санжар Жаркешов заявил журналистам, что с казахстанской стороны выполняются все обязательства по организации штатной работы КТК.

«Понятно, что разные сценарии наверняка отрабатываются со всеми участниками этого консорциума, это большой транснациональный проект. Так что со стороны Казахстана мы выполняем все свои обязательства, то, что мы можем, понятное дело. Ну и страна-транзитер и страны-получатели энергоресурсов тоже предпринимают свои действия. Так что я считаю, что все заинтересованы, чтобы этот трубопровод работал в бесперебойном режиме»,— сказал вице-министр энергетики Казахстана.

В пресс-службе министерства энергетики Казахстана после атаки с 5 на 6 апреля по Новороссийску сообщали, что экспорт нефти через город-герой продолжается. В министерстве обороны России заявляли, что киевский режим нанес удар беспилотниками по объектам перевалочного комплекса на территории Новороссийска для нанесения максимального ущерба акционерам КТК, в том числе — американским и казахстанским компаниям.

Кристина Мельникова