Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Новороссийске объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска объявили ракетную опасность, об этом днем 9 апреля заявил мэр Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В городе включили сирены для оповещения населения. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов отражения атаки средствами ПВО.

В Новороссийске всю ночь с 8 на 9 апреля действовала угроза атаки беспилотников. Режим отменили ранним утром.

София Моисеенко

Новости компаний Все