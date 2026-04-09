В Новороссийске объявлена ракетная опасность
На территории Новороссийска объявили ракетную опасность, об этом днем 9 апреля заявил мэр Андрей Кравченко.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
В городе включили сирены для оповещения населения. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.
Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов отражения атаки средствами ПВО.
В Новороссийске всю ночь с 8 на 9 апреля действовала угроза атаки беспилотников. Режим отменили ранним утром.