В Новороссийске объявлена ракетная опасность

На территории Новороссийска объявили ракетную опасность, об этом днем 9 апреля заявил мэр Андрей Кравченко.

В городе включили сирены для оповещения населения. Жителей призывают сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями.

Андрей Кравченко напомнил о запрете на съемку и публикацию материалов отражения атаки средствами ПВО.

В Новороссийске всю ночь с 8 на 9 апреля действовала угроза атаки беспилотников. Режим отменили ранним утром.

