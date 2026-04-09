Уличный водопровод в Новороссийске отремонтируют почти за 12 млн рублей

Из бюджета Новороссийска выделили 11,9 млн руб. на проведение капитального ремонта уличного водопровода в Восточном внутригородском районе. Тендер на осуществление работ опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Капитальному ремонту подлежит участок водопровода по улице Наконечной от улицы Краснодарской до улицы Старочеркесская, район дома №52. Заказчиком на выполнение работ выступает городское управление имущественных и земельных отношений.

Согласно информации о сроках исполнения контракта, капитальный ремонт сетей подрядчик должен будет произвести до 27 октября 2026 года. Работы будут проводиться в три этапа, первый из которых начнется с даты заключения соглашения с исполнителем.

Как указывается в утвержденной проектной документации, в рамках проведения капитального ремонта будет осуществляться переключение существующих абонентов. При осуществлении подобных работ в Новороссийске проводятся периодические отключения водоснабжения.

Кристина Мельникова