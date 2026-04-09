В Новороссийске угроза по БПЛА действовала всю ночь

Режим угрозы атаки беспилотников в Новороссийске отменили утром 9 апреля, об этом уведомил Андрей Кравченко.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Угроза по БПЛА действовала с полуночи до пяти часов утра. В настоящее время, как сообщил глава города, опасности для жителей Новороссийска нет.

Утром 9 апреля опасность атаки беспилотников также отменили в Геленджике. Согласно утренней сводке министерства обороны России, над Черным морем прошедшей ночью не было зафиксировано уничтожения БПЛА.

София Моисеенко

Новости компаний Все