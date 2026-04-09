Над Черным морем ожидаются смерчи

На участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем, об этом сообщили в пресс-службе администрации Новороссийска, ссылаясь на данные министерства ГО и ЧС региона.

Риск формирования смерчей над морем действует до конца суток 9 апреля. Жителей призывают соблюдать меры безопасности и следить за сообщениями СМИ, радио и телевидения.

В Новороссийске режим повышенной готовности из-за непогоды будет действовать до 13 апреля. В городе возможны сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также усиление ветра.

