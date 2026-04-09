На Пасху в Новороссийске ограничат движение транспорта
На период проведения пасхальных мероприятий в Новороссийске ограничат движение всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
В ночь с 11 на 12 апреля дороги перекроют на время проведения праздничных пасхальных богослужений на четырех участках в районе храмов. Ограничения движения вводятся с 20:00 11 апреля до 06:00 12 апреля по следующим адресам:
- улица Пионерская на участке от улицы Вербовая до проезда к СОШ №10
- улица Видова на участке от улицы Чайковского до улицы Свободы
- улица Гладкова на участке от улицы Видова до улицы 9 января
- набережная имени Адмирала Серебрякова на участке от дома №57А до улицы Исаева
Жителей Новороссийска призвали учесть временные ограничения при планировании маршрутов.