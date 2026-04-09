В городском театре Новороссийска заменят кресла за 14,5 млн рублей

В зрительном зале городского театра Новороссийска установят новые кресла, начальная цена которых составляет 14,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован в единой информационной системе «Закупки».

Согласно описанию объекта закупки, подрядчик должен будет изготовить и установить 720 кресел для зрительного зала. Кресла будут выполнены из древесных материалов (орех, бук или эквивалентный материал) с внешней обшивкой из ткани бордового цвета. Номерки мест, как указывается в техническом задании, планируется расположить на подлокотнике ближе к спинке кресла.

Новые кресла установят в зале городского театра в течение 120 дней с момента заключения контракта. Заявки от потенциальных подрядчиков будут приниматься до 16 апреля.

В ноябре 2025 года муниципальное учреждение «Новороссийский городской театр» закупило светодиодные экраны с передвижными и подъемными механизмами за 18,1 млн руб.

Кристина Мельникова