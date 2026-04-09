Балет «Спящая красавица», блокбастер о Тамерлане и футбол

В эти выходные жители и гости Новороссийска смогут насладиться балетом, сходить на футбол или отправиться в кинотеатр на российско-индийскую комедию или американо-казахско-узбекский исторический боевик. Подробнее — в афише «Ъ-Новороссийск».

Какие спектакли посетить

10 апреля в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится показ балета «Спящая красавица». Балет основан на либретто Ивана Всеволожского и Мариуса Петипа, вдохновленном сказкой Шарля Перро. Музыку для постановки создал Петр Чайковский. Постановщик — Русский классический театр балета под руководством Валентина Грищенко.

Стоимость билетов — от 1500 руб. (6+)

11 апреля в 19:00 в Новороссийском городском театре состоится постановка «Играй, скрипач» по пьесе Григория Горина, режиссером которой является Евгений Кушпель, заслуженный работник культуры Кубани. События разворачиваются в украинском селе Анатовка, где веками бок о бок живут русские, украинцы и евреи. Они мирно сосуществуют, хотя посещают разные церкви и хоронят своих умерших на отдельных кладбищах. Единственным представителем власти в селе является урядник. В это время в Киеве происходят беспорядки, и волна революции достигает Анатовки. Начинается то, чего жители села не могли себе представить даже в самых мрачных снах: новая губернская власть принимает решение выселить еврейское население за «черту оседлости», считая их причиной всех бед.

Стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

11 апреля в 17:00 в Театре Старого Парка в Кабардинке состоится показ спектакля «Странные люди. Светлые души». На сцене будут представлены четыре рассказа Василия Шукшина: «Светлые души», «Космос, нервная система и шмат сала», «Степка» и «Бессовестные». Их объединение создаст честный и трогательный диалог. «Это спектакль о людях с необычными и уязвимыми душами, которые ищут свет и радость в повседневной жизни, скрывающей за собой глубокие духовные переживания, сострадание и вековую мудрость народа. Истории и поступки героев Шукшина полны парадоксального юмора и искренней правды жизни. Постановка отходит от стереотипов, позволяя увидеть Шукшина не только как “певца деревенской жизни”, но и как художника, тонко и проницательно исследующего человеческую природу», — отмечается в описании.

Стоимость билетов — от 2200 руб. (16+)

12 апреля в 11:00 в Городском Дворце культуры Новороссийска пройдет кукольный спектакль «Стойкий оловянный солдатик» в постановке театра кукол «Первосказ».

Стоимость билета — 700 руб. (6+)

Что посмотреть в кино

Кинотеатры «Монитор Красная площадь», «Монитор Goodzone», «Нептун» и «Мысфильм» в Мысхако предлагают к просмотру свежие российские комедии, исторический боевик и документальный фильм.

Продолжается показ музыкальной комедии «Королек моей любви». Сюжет фильма рассказывает о полицейском Рамаше, который поддерживает мир и порядок в городе Хурмада. Однако его жизнь меняется, когда в город прибывает бандит Шамар, который устраивает серию преступлений. Рамаш, движимый чувством долга, встает на защиту жителей Хурмады и вступает в борьбу с преступником. В ходе расследования Рамаш и Шамар обнаруживают, что они братья, разлученные в детстве. В главных ролях снялись Михаил Галустян, Демис Карибидис и Адила Рагимова.

Стоимость билета — 300 руб. (16+)

На экраны вышел фильм «Тамерлан», созданный совместно американскими, казахскими и узбекскими кинематографистами под руководством Джейкоба Шварца. Сюжет фильма разворачивается в 1360 году, когда Великий шелковый путь, который ранее был ключевой торговой артерией между Востоком и Западом, погрузился в хаос. Города, некогда процветавшие, были разрушены после распада Монгольской империи. В этот трудный период жизнь Тимура рухнула под тяжестью предательства и потерь. Лишившись всего, что было ему дорого, включая любовь всей своей жизни, он трансформировал свои страдания в источник силы. Тимур сумел перехитрить врагов, свергнуть коррумпированного правителя и вернуть себе лидерство. Однако его путь к успеху был тернист и требовал от него максимальной воли и решимости.

Стоимость билетов — от 300 руб. (16+)

В кинотеатре «Мысфильм» 12 апреля в 10:00 покажут документальный фильм «Суздаль. 1000 лет и один день». Это рассказ о городе, который был впервые вписан в древние летописи 1000 лет назад. Картина исследует Суздаль как феномен, как колыбель русской государственности, культуры и духовности.

Стоимость билетов — 300 руб. (6+)

Куда сходить еще

11 апреля в 16:00 на стадионе «Центральный» в Новороссийске состоится матч «Черноморец» — «Спартак Кострома».

Стоимость билетов — от 400 руб. (0+) Дети до 4 лет проходят бесплатно по одному билету со взрослым без предоставления отдельного места.

