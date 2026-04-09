Долг контейнерами красен

Кассационный суд рассмотрит иск ООО «Транскаго» к АО «Новороссийский судоремонтный завод» о взыскании 25,5 млн руб. и истребовании пятидесяти контейнеров, переданных заводу на модернизацию. Ранее Арбитражный суд Краснодарского края признал требования истца необоснованными, но апелляционная инстанция изменила решение, хотя и отказала во взыскании основного долга. Юристы считают, что кассация оставит в силе апелляционное постановление.

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа рассмотрит спор между «Транскаго» и АО «Новороссийский судоремонтный завод» (НСРЗ, входит в ПАО «Новороссийский морской торговый порт»). Истец пытается взыскать с НСЗ 25, 5 млн руб. за хранение модернизированных морских контейнеров, а также вывезти их с территории предприятия. Также он требует взыскать проценты за период с 27 июля по 15 декабря 2024 года в размере 1, 9 млн руб. и установить судебную неустойку 163 тыс. руб. за каждый день просрочки.

Из материалов дела следует, что «Транскаго» передало 50 контейнеров НСРЗ для проведения работ по их модернизации. Работы были завершены, акт подписан, оплата произведена в полном объеме, но контейнеры заказчику не вернули. НСРЗ в июле 2024 года выставило счет за их хранение. «Транскаго» этот счет оплатило, однако пропуска на территорию завода для вывоза контейнеров получить так и не смогло — несмотря на письменные обращения. Это стало основанием для обращения в суд.

Арбитражный суд Краснодарского края установил, что ответчик не получил неосновательного обогащения, следовательно, требование о взыскании денежных средств является необоснованным. Договор от 26 декабря 2022 года представляет собой рамочный договор, а работы по модернизации контейнеров выполнялись согласно заявке от 17 августа 2023 года.

По мнению суда, у подрядчика возникает обязательство по хранению имущества в силу закона при выполнении подрядных работ. Отдельного письменного соглашения о передаче товара на хранение не требовалось. Этот вывод подтвержден судебной практикой, включая определения Верховного суда и постановления арбитражных судов различных округов.

Суд отметил, что работы по модернизации контейнеров были приняты истцом 1 февраля 2024 года, что подтверждается актом выполненных работ. Договор и ведомость работ не предусматривали безвозмездное хранение контейнеров после завершения работ.

Согласно статье 896 Гражданского кодекса, если по истечении срока хранения вещь не возвращена поклажедателем, он обязан выплатить хранителю соразмерное вознаграждение за дальнейшее хранение. Суд признал, что соглашение о безвозмездном хранении между сторонами не достигнуто, поэтому вознаграждение за хранение должно было быть уплачено.

Однако апелляционная инстанция приняла прямо противоположное решение, при этом отказав во взыскании 25, 5 млн руб.

Адвокат АБ «Акцепт» Анна Попова поясняет, что Арбитражный суд Краснодарского края, отказывая в иске, руководствовался сразу тремя аргументами. Первый касался уже оплаченной суммы: суд первой инстанции квалифицировал ее как правомерное вознаграждение за хранение, а не как неосновательное обогащение. Второй аргумент суда касался истребования контейнеров: суд пришел к выводу, что истец не доказал факт незаконного удержания. То есть предоставленные письма (на пропуск на территорию) не содержали достаточных доказательств соблюдения установленного порядка подачи заявок на пропуска в зону транспортной безопасности. Еще один аргумент относился к судебной неустойке: так как суд не усмотрел незаконного удержания, оснований для астрента не было.

Апелляционный суд, более внимательно исследовал те же материалы дела, отмечает эксперт, и пришел к принципиально иному выводу по ключевому вопросу — о реальных препятствиях в вывозе контейнеров.

Суд установил, что истцом в материалы дела представлено более 24 писем с требованиями о выдаче пропусков, направление которых подтверждено описями курьерской службы и отчетами об отправке электронной почты.

При этом НСРЗ ни разу не ответило на эти обращения ни мотивированным отказом, ни указанием на недостатки в оформлении заявок.

«В этой связи апелляция указала, что ответчик не представил доказательств рассмотрения заявок в соответствии с действующим законодательством. И вот как раз это молчание было квалифицировано как нарушение принципа добросовестности и обязанности содействовать исполнению обязательства. Апелляция прямо применила доктрину запрета извлечения выгоды из недобросовестного поведения: ответчик, игнорируя обращения истца, продолжал начислять плату за хранение — то есть извлекал выгоду из собственного противоправного бездействия»,— говорит госпожа Попова.

По ее словам, в кассации НСРЗ вероятно будет пытаться оспаривать постановление апелляции в части обязания вернуть контейнеры и взыскания неустойки. «Главным аргументом, очевидно, станет ссылка на требования режима пропускного контроля и транспортной безопасности.

Однако этот аргумент с большой вероятностью не найдет поддержки суда по той же причине, по которой он не был принят и апелляцией: ответчик не совершал никаких активных действий по рассмотрению заявок, не направлял мотивированных отказов, не указывал на конкретные нарушения в оформлении документов.

Это бездействие в условиях обязанности содействовать достижению цели обязательства трудно оправдать ссылкой на формальные процедурные требования, а кассация, как правило, не переоценивает фактические обстоятельства, установленные нижестоящими инстанциями, а проверяет лишь правильность применения норм права»,— говорит юрист.

Что касается «Транскаго», то компания, по словам юриста, может попытаться оспорить часть постановления, касающуюся отказа во взыскании 25,5 млн руб.

Аргументы здесь могут быть такие: оплата была произведена под фактическим давлением (в условиях удержания контейнеров и прямой угрозы начисления еще более крупных сумм), что не является добровольным выражением согласия с правомерностью требования.

В итоге, резюмирует госпожа Попова, вероятнее всего, кассация согласится с выводом апелляции: совокупность доказательств, включая факт оплаты и длительное молчание истца, когда он не предъявлял требований о возврате контейнеров, убедительно свидетельствует о его негласном одобрении условий хранения. Именно это «молчание», задокументированное в обоих судебных актах, является самым уязвимым местом позиции истца в части денежного требования.

Елена Турбина