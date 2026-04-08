Главные новости за 8 апреля. Кубань, Крым, Адыгея

Суд обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи. В обоснование требований указано, что бывшая замгубернатора Кубани в период замещения государственной должности приобрела имущество, стоимость которого превышала законный доход ее семьи.

В Краснодарском крае по итогам марта 2026 года средняя стоимость подержанных автомобилей выросла на 1% и достигла 1,98 млн руб. Средняя стоимость отечественных автомобилей выросла менее чем на 1% и составила 733 тыс. руб. Иномарки, за исключением китайских, подорожали почти на 2% — до 2,39 млн руб.

Совокупная выручка девяти действующих организаций, участником которых является основатель «Магнита» Сергей Галицкий, по итогам 2025 года достигла 262 млрд руб. Показатель увеличился на 75% по сравнению с предыдущим годом.

Арендные ставки на квартиры в Краснодаре выросли в первом квартале 2026 года. Средняя цена двушек поднялась на 4,6% и достигла 36,4 тыс. руб. в месяц, однокомнатные квартиры подорожали на 1,4% — до 26,8 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,8%, до 50,5 тыс. руб.

Октябрьским районным судом Краснодара приняты меры по иску об обращении в доход РФ имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Поводом для подачи иска стали сведения о несоблюдении предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей.

Погрузка на железнодорожной сети Краснодарского края в первом квартале 2026 года составила 5,5 млн т, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В марте объем погрузки достиг 2 млн т, что на 5% превышает показатель за тот же месяц 2025 года.

В Краснодаре в преддверии Пасхи спрос на куличи увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо готовой продукции, жители города активнее приобретают ингредиенты для домашнего приготовления.

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела по вопросам миграции полиции Славянского района. Женщину обвиняют в получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий.

С 2019 года отгрузка мебели в Краснодарском крае выросла почти вдвое, а деревообработка — на треть. По словам вице-губернатора региона Александра Руппеля, сейчас в разработке находится сайт, который будет работать в формате маркетплейса, где покупатели смогут онлайн приобретать продукцию производителей Краснодарского края.