В Краснодаре спрос на куличи вырос в пять раз перед Пасхой

В Краснодаре в преддверии Пасхи спрос на куличи увеличился в пять раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные «Ъ-Кубань» предоставили аналитики сервиса Ozon fresh.

Помимо готовой продукции, жители города активнее приобретают ингредиенты для домашнего приготовления. Так, спрос на творог, используемый для традиционной пасхи, вырос почти в два раза год к году.

В целом на маркетплейсе Ozon в начале апреля также зафиксирован рост интереса к товарам для праздничного декора. В Краснодаре спрос на них увеличился в 5,4 раза по сравнению с прошлым годом. Наиболее заметную динамику показали наклейки для яиц (рост в 20 раз), а также пищевые красители и смеси для приготовления куличей — их продажи выросли примерно втрое.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что минимальный пасхальный набор в Краснодарском крае в 2026 году подорожал на 6%. Стоимость праздничной корзины составила 568 руб. Готовый кулич в регионе стоит в среднем 280 руб., что на 8% дороже по сравнению с предыдущим годом. Набор красителей для яиц обходится покупателям в 167 руб. — рост составил 11%. Творог весом 0,5 кг стоит 211 руб., подорожав на 5%. Десяток яиц можно купить за 121 руб., что на 4% дешевле прошлогодней цены. Творожная пасха стоит 680 руб. — на 8% больше, чем год назад.

