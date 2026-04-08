Отгрузка мебели в Краснодарском крае выросла вдвое за шесть лет

С 2019 года отгрузка мебели в Краснодарском крае выросла почти вдвое, а деревообработка — на треть. Об этом рассказали участники заседания рабочей группы по развитию деревообрабатывающей и мебельной промышленности, которое провел вице-губернатор Александр Руппель в рамках 28-й международной выставки UMIDS-2026, сообщает пресс-служба администрации региона.

По словам участников, мощности предприятий края позволяют кратно увеличить объемы производства при наличии спроса.

«Сейчас в разработке находится сайт, который будет работать в формате маркетплейса, где покупатели смогут онлайн приобретать продукцию производителей Краснодарского края», — заявил Александр Руппель.

Заместитель директора Департамента легкой промышленности и лесопромышленного комплекса Минпромторга РФ Григорий Гусев подчеркнул, что развитие деревообрабатывающей и мебельной промышленности в регионе стало возможным благодаря поддержке предприятий, внедрению новых технологий и развитию кооперации между производителями.

«Сегодня мы видим, что отрасль не только уверенно растет, но и становится драйвером для смежных секторов экономики Краснодарского края», — сказал Григорий Гусев.

Кроме того, замминистра курортов, туризма и олимпийского наследия Инна Петухова сообщила, что в регионе сейчас на сопровождении находятся 66 соглашений в санаторно-курортной сфере с объемом инвестиций более 800 млрд руб. По ее словам, благодаря реализации этих соглашений появится около 30 тыс. новых рабочих мест и более 50 тыс. номеров. В 2025 году реализованы семь инвестиционных проектов. До 2028 года планируется провести реконструкцию 17 средств размещения, что позволит увеличить номерной фонд и повысить качество услуг на курортах.

По словам Инны Петуховой, современные гостиничные и санаторные комплексы предъявляют высокие требования к интерьеру, экологичности и прочности мебели. Многие предприятия работают с местными производителями мебели.

Дмитрий Хмелько сообщил, что сегодня в крае работают порядка 200 предприятий по деревообработке и производству мебели.

«Для продвижения продукции наших промышленников с 2019 года мы организуем коллективные стенды на ведущих отраслевых выставках международного, федерального и краевого уровней. За последние семь лет на 180 таких выставках свои возможности продемонстрировали почти 1,5 тысячи предприятий», — заявил Дмитрий Хмелько.

Алина Зорина