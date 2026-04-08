В I квартале 2026 года погрузка на железной дороге Кубани выросла на 1%

Погрузка на железнодорожной сети Краснодарского края в первом квартале 2026 года составила 5,5 млн т, увеличившись на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. В марте объем погрузки достиг 2 млн т, что на 5% превышает показатель за тот же месяц 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Основной вклад в мартовскую динамику обеспечили нефть и нефтепродукты: их погрузка составила 1,1 млн т, увеличившись на 6,1% в годовом выражении. Существенный рост также зафиксирован по зерну — в 4,2 раза, до 86 тыс. т.

Погрузка химических и минеральных удобрений в марте выросла на 3,4%, до 56 тыс. т, строительных грузов — на 0,4%, до 383 тыс. т. В то же время объемы перевозки цемента снизились на 20,4% и составили 190 тыс. т, что частично нивелировало общий положительный тренд.

Вячеслав Рыжков