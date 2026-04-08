Аренда двухкомнатных квартир в Краснодаре подорожала на 4%

Арендные ставки на квартиры в Краснодаре выросли в первом квартале 2026 года. Средняя цена двушек поднялась на 4,6% и достигла 36,4 тыс. руб. в месяц, однокомнатные квартиры подорожали на 1,4% — до 26,8 тыс. руб., трехкомнатные — на 0,8%, до 50,5 тыс. руб., следует из данных портала «Мир квартир».

В Сочи аренда однушек увеличилась на 1,6%, до 41,2 тыс. руб., двушек — на 4,3%, до 55,4 тыс. руб., трешек — на 0,2%, до 72 тыс. руб.

В целом по России за январь–март 2026 года однокомнатные квартиры подорожали в 32 городах из 70 крупнейших локаций, в 36 снизились в цене, в двух ставки остались прежними. Средняя цена однушек по городам снизилась на 1%, до 26,9 тыс. руб. Двушки подорожали в 28 городах, в 42 — подешевели, в среднем по стране стоимость снизилась на 0,2%, до 33,8 тыс. руб. Трехкомнатные квартиры подорожали в 40 городах, снизились в 30, средний рост составил 1%, до 42,9 тыс. руб.

Предложение квартир в аренду сократилось на 15% по сравнению с предыдущим кварталом. Генеральный директор портала «Мир квартир» Павел Луценко отметил, что резкий рост ставок в 2024 году после отмены льготной ипотеки на новостройки в 2025 году был скорректирован. По его прогнозу, до августа рынок аренды будет характеризоваться умеренными колебаниями цен, перед началом летнего сезона.