На Кубани подержанные авто подорожали почти до 2 млн рублей

В Краснодарском крае по итогам марта 2026 года средняя стоимость подержанных автомобилей выросла на 1% и достигла 1,98 млн руб. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе «Авто.ру. Бизнес».

По данным сервиса, после роста цен в начале года на рынке второй месяц подряд наблюдается их незначительная корректировка на фоне сокращения предложения по большинству марок. Исключение составили китайские бренды: число объявлений по ним в марте увеличилось на 8% как к февралю, так и в годовом выражении.

Средняя стоимость отечественных автомобилей выросла менее чем на 1% и составила 733 тыс. руб. Иномарки, за исключением китайских, подорожали почти на 2% — до 2,39 млн руб., тогда как китайские модели прибавили около 2% и достигли 2,26 млн руб.

При этом ряд моделей в регионе за месяц подешевел. Наибольшее снижение цен зафиксировано у Citroen DS4 (–12,4%; до 859 тыс. руб.), Nissan Terrano (–9,6%; до 1,2 млн руб.), Belgee X70 (–9,4%; до 2 млн руб.), Mercedes-Benz S-Класс (–8,6%; до 2,03 млн руб.) и Nissan Patrol (–7,2%; до 2,5 млн руб.).

Ранее «Ъ-Кубань» писал, что средняя цена нового автомобиля в Краснодарском крае в марте осталась на уровне февраля и составила 2,79 млн руб. Стоимость машины китайской марки в марте достигла 3,95 млн руб., отечественной — 2,04 млн руб.

Нурий Бзасежев