Выручка компаний Сергея Галицкого выросла на 75%, до 262 млрд рублей

Совокупная выручка девяти действующих организаций, участником которых является основатель «Магнита» Сергей Галицкий, по итогам 2025 года достигла 262 млрд руб. Показатель увеличился на 75% по сравнению с предыдущим годом, пишет «BFM Кубань».

Суммарная прибыль выросла на 165% — до 2,1 млрд руб. Стоимость долей Сергея Галицкого в данных компаниях увеличилась на 256%, составив 24 млрд руб.

Основной вклад в выручку вносят ООО «Инвестстрой» (89 млрд руб.), ООО «СН Капитал» (15,6 млрд руб.) и ООО «Новые Технологии» (7,8 млрд руб.). При этом «Инвестстрой» и «Новые Технологии» завершили год с убытком 1,2 млрд руб. и 89 млн руб. соответственно. Наиболее прибыльными стали «СН Капитал» (2,4 млрд руб.) и ФК «Краснодар» (894 млн руб.).

Совокупная сумма исков в арбитражных делах компаний Сергея Галицкого оценивается в 13 млрд руб. (230 дел). Общая сумма долгов по исполнительным производствам составляет 1 млн руб. (61 производство).

Алина Зорина