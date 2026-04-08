Имущество экс-замгубернатора Кубани Миньковой обратили в доход государства

Суд обратил в доход государства имущество бывшего вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой и членов ее семьи. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Фото: сайт администрации Краснодарского края

Прикубанский районный суд Краснодара рассмотрел исковое заявление, предъявленное к Анне Миньковой и ее родственникам, об обращении в доход РФ имущества, принадлежащего ей и ее семье. В обоснование требований указано, что бывшая замгубернатора Кубани в период замещения государственной должности приобрела имущество, стоимость которого превышала законный доход ее семьи.

Суд обратил в доход государства объекты движимого и недвижимого имущества, принадлежащие ответчикам, а также взыскал с них денежные средства, составляющие эквивалент стоимости ранее проданного имущества, в размере более 90 млн руб.

