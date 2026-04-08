Имущество экс-судьи крайсуда Кубани Хахалевой и связанных с ней лиц арестовано

Октябрьским районным судом Краснодара приняты меры по иску об обращении в доход РФ имущества бывшей судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой, ее супруга, матери, а также сестры — судьи Арбитражного суда Краснодарского края Наталии Хахалевой. Как сообщает объединенная пресс-служба судов региона, поводом для подачи иска стали сведения о несоблюдении предусмотренных антикоррупционным законодательством запретов и обязанностей судей.

Установлено, что одним из примеров противоправной деятельности ответчиков стало оформление через судебные механизмы высоколиквидных сельскохозяйственных угодий Краснодарского края в пользу хозяйствующих субъектов, аффилированных с супругом Елены Хахалевой Робертом, а также завладение противоправным способом земельным фондом, площадь которого составляет более 12,5 тыс. га. Это позволило семье экс-судьи непрерывно получать прибыль и приобретать движимое и недвижимое имущество, дорогостоящие автомобили, предметы роскоши и другие активы.

В пресс-службе отмечают, что повышать экономический эффект нелегальной коммерческой деятельности Елене Хахалевой помогала ее сестра Наталия. Она, будучи судьей Арбитражного суда Краснодарского края, приняла участие в освобождении аффилированных с Робертом Хахалевым хозяйствующих обществ от уплаты многомиллионных налоговых и других обязательных платежей.

Кроме того, в период с 2014 по 2020 год на мать Елены Хахалевой оформили имущество, совокупная стоимость которого превышает 100 млн руб.

Сейчас суд принял меры в виде наложения ареста на все имущество, принадлежащее на праве собственности ответчикам и еще 36 связанным с ними лицам. Суд также арестовал все акции, доли в уставных капиталах, деньги, движимое и недвижимое имущество, принадлежащее связанным с ответчиками коммерческим организациям.

Судебное заседание по делу назначено на 16 апреля 2026 года.

