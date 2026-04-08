Бывшую начальницу миграционного отдела в Славянском районе обвинили во взятках

Следственный комитет России по Краснодарскому краю завершил расследование уголовного дела в отношении бывшей начальницы отдела по вопросам миграции полиции Славянского района. Женщину обвиняют в получении взяток, злоупотреблении и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным следствия, в период с января 2024 по июнь 2025 года фигурантка систематически получала взятки деньгами и продуктами питания от организатора канала незаконной миграции за свое бездействие. Обвиняемая давала указания подчиненным не проводить проверки в кафе и пекарне, где незаконно работали иностранцы, и предупреждала организатора о готовящихся рейдах на территории Славянского района.

Один из подчиненных фигурантки, дело которого ранее направили в суд, с февраля по май 2025 года также получал от приезжих взятки. За это он при выявлении нарушений составлял административные протоколы без выдворения нарушителей за пределы России.

В результате совместной работы следователей и оперативников в июне 2025 года деятельность незаконного канала миграции в Славянском районе была пресечена. Расследование дел против организаторов канала и о незаконном обороте немаркированных табачных изделий продолжается.

Суд избрал обвиняемой меру пресечения в виде заключения под стражу. Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

Алина Зорина