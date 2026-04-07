«Рост безработицы — ожидаемый результат охлаждения экономики»

По итогам 2025 года в Краснодарском крае численность официально зарегистрированных безработных увеличилась на 2,1 тыс. человек, достигнув отметки в 8,9 тыс. граждан. Относительно 2024 года показатель вырос на 30,9%. Уровень регистрируемой безработицы в целом по региону на конец декабря 2025 года составил 0,3%, что на 0,1 процентного пункта выше аналогичного периода предшествующего года. Динамику прокомментировала кандидат политических наук, HRD, профориентолог Татьяна Устюгова.

Татьяна Устюгова

«Год назад предприятия торговли, туризма, пищевой промышленности и обрабатывающих производств жаловались на нехватку сотрудников — 60% компаний региона испытывали кадровый голод. Hh.индекс конкуренции за рабочие места тогда составлял всего 3,6 резюме на вакансию. Более того, сельхозкомпании теряли водителей грузовиков из-за оттока в Центральную Россию, где платили больше, а расширение запрета на патентных мигрантов заставляло работодателей активнее поднимать зарплаты и предлагать соцпакеты местным кадрам.

К концу 2025 года, по данным hh.ru, на одну вакансию приходится уже пять резюме, что уже ближе к балансу. Очевидно, что рынок труда стал менее "перегретым".

И вот теперь — рост количества безработных. Важно понимать, что в данном случае речь идет о зарегистрированных в органах службы занятости гражданах, ищущих работу и получающих пособие. Допускаю, что параллельно с ростом числа официальных безработных растет и неофициальная занятость. Уход в серую зону, подработки без договора — это стало базовым сценарием выживания в межсезонье и не только.

Что еще влияет на рынок труда? Безусловно, такие макроэкономические факторы, как: охлаждение экономики, высокая ключевая ставка ЦБ, дорогие кредиты, торможение инвестиций. Бизнес оптимизирует затраты, в том числе на содержание штата.

Рынок труда Краснодарского края держится на двух китах: агросекторе и индустрии гостеприимства, которые живут по календарю. Отсюда главная сила — гигантский спрос на "руки" в сезон, способный абсорбировать любую рабочую силу, включая мигрантов. И главная слабость — столь же масштабное высвобождение персонала осенью и зимой. Именно с этим связан, на мой взгляд, рост регистрируемой безработицы в конце декабря 2025 года до 0,3%, что на 0,1% выше аналогичного периода прошлого года.

Еще один фактор: население края стремительно растет, рынок труда за этим не поспевает. Экономика не генерирует достаточно вакансий, чтобы трудоустроить всех прибывающих. Места притяжения для переезжающих на постоянное место жительства в регион — краевой центр и большие курортные города.

Закономерно, что именно в них количество безработных в сравнении с 2024 годом выросло почти вдвое: в Краснодаре с 700 до 1,3 тыс. человек, в Сочи — с 300 до 600 человек, в Новороссийске — с 300 до 500 человек.

Казалось бы, конкуренция среди работников должна толкать зарплаты вниз, но здесь есть нюанс. В краткосрочной перспективе избыток соискателей позволяет работодателям не повышать оплату. Однако отдельные отрасли региона продолжают испытывать дефицит кадров, поэтому итоговое давление может быть разнонаправленным.

Все эти формы не попадают в официальную статистику, но являются скрытой безработицей — социально напряженным явлением. Например, человек может числиться работающим на 0,5 ставки за 15 тыс. руб., что формально делает его занятым, а реально — бедным.

Таким образом, структурный дисбаланс, сезонность, миграционное давление — отличительные черты рынка труда Краснодарского края. Рост количества безработных на 31% — не кризис занятости, а ожидаемый результат охлаждения экономики».