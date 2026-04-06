Замглавы и главный архитектор Новороссийска Екатерина Степаненко покидает мэрию

Главный архитектор и заместитель главы Новороссийска Екатерина Степаненко покидает пост по собственному желанию, об этом она заявила своем официальном аккаунте в социальных сетях.

«Пришло время для непростого решения — я завершаю свою работу в администрации города-героя Новороссийска. Сегодня мой последний рабочий день»,— написала Екатерина Степаненко.

Замглавы города сообщила, что покидает администрацию для того, чтобы уделять больше времени своей подрастающей дочери. Екатерина Степаненко выразила благодарность коллегам, жителям и мэру Андрею Кравченко за поддержку и доверие.

Екатерина Степаненко работала в мэрии Новороссийска с 2022 года. Сначала она вступила на должность заместитель директора МАУ «Управление по развитию новых и ранее застроенных коммуникаций», Новороссийска, впоследствии стала главным архитектором города, а затем была назначена на пост вице-мэра по вопросам архитектуры и градостроительства.

София Моисеенко