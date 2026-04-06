Количество пострадавших при атаке БПЛА в Новороссийске выросло до 10

В результате ночной атаки беспилотников в Новороссийске пострадали десять человек, об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

В ночь с 5 на 6 апреля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что при налете БПЛА в Новороссийске пострадали восемь человек, двое из которых — дети. Утром 6 апреля в медицинские учреждения обратились еще два человека, в результате чего количество пострадавших увеличилось до десяти, в их числе — трое несовершеннолетних.

Как сообщал мэр города Андрей Кравченко, обломки БПЛА нанесли ущерб шести многоквартирным и двум частным домам. Фрагменты беспилотников были обнаружены на территории нескольких предприятий.

София Моисеенко