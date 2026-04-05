Главные новости за неделю 30 марта—5 апреля: Кубань, Крым, Адыгея

Ночью 30 марта в результате падения беспилотника в Прикубанском округе Краснодара пострадали три человека.

Участник СВО Дмитрий Новах стал министром физической культуры и спорта Краснодарского края.

Бывший заместитель главы Новороссийского внутригородского района по вопросам ЖКХ Олег Скорняков погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО.

В 2026 году турпоток в Адыгею может вырасти на 20%.

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что завершение строительства обхода Адлера запланировано на 2027 год. Об этом он доложил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

Правительство РФ направит дополнительные средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, из резервного фонда выделено 712 млн руб. в адрес Росморречфлота.

В Краснодарском крае с 1 апреля вводится единовременная выплата для участников специальной военной операции, получивших инвалидность, сообщили в администрации региона. Максимальный размер поддержки составит 500 тыс. руб.

В результате крушения военно-транспортного самолета Ан-26 в Крыму вечером 31 марта погибли 29 человек, включая шесть членов экипажа и 23 пассажиров.

ПАО «Газпром» сообщило о ночной атаке на компрессорную станцию «Русская» газопровода «Турецкий поток», которая была отражена.

При выполнении учебно-тренировочного полета самолет Су-30 потерпел крушение в Крыму. Экипаж катапультировался, самолет летел без боекомплекта.

Октябрьский районный суд Краснодара обратил в доход государства имущество министра здравоохранения Краснодарского края Евгения Филиппова и связанных с ним лиц.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о результатах расследования уголовного дела, связанного с угрозами в адрес сочинского предпринимателя и попытками захвата его бизнеса.

Сухогруз, перевозивший пшеницу, затонул в Азовском море после атаки беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия погибли два члена экипажа.