Власти Кубани установили единовременную выплату для инвалидов СВО

В Краснодарском крае с 1 апреля вводится единовременная выплата для участников специальной военной операции, получивших инвалидность, сообщили в администрации региона. Максимальный размер поддержки составит 500 тыс. руб.

Право на выплату получат граждане России, проживавшие в крае на момент установления инвалидности. Приём заявлений начнётся в управлениях социальной защиты населения муниципалитетов. Размер компенсации будет зависеть от группы инвалидности: для I группы предусмотрено 500 тыс. руб., для II — 200 тыс. руб., для III — 100 тыс. руб.

Мера распространяется на мобилизованных и добровольцев, утративших здоровье вследствие ранения, контузии или заболевания при выполнении задач, начиная с 24 февраля 2022 года.

