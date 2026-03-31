Правительство выделит на ликвидацию последствий ЧС с мазутом 712 млн рублей

Правительство РФ направит дополнительные средства на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе. Согласно распоряжению премьер-министра Михаила Мишустина, из резервного фонда выделено 712 млн руб. в адрес Росморречфлота.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Средства предполагается направить на мониторинг загрязнения акватории, локализацию и ликвидацию нефтяных пятен, а также обследование затонувших частей судов и коффердамов для выявления возможных источников утечек оставшихся на борту нефтепродуктов. Контроль за целевым использованием бюджетных ассигнований возложен на агентство, которое должно отчитаться перед правительством до 1 февраля 2027 года.

Ранее, в феврале 2026 года, кабмин уже выделял Росморречфлоту 5,8 млрд руб. на работы по локализации зон чрезвычайной ситуации в местах затопления танкеров с последующей подготовкой к их подъему со дна Черного моря.

Авария произошла 15 декабря 2024 года, когда танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение в районе Керченского пролива во время шторма. В результате один член экипажа погиб, оба судна получили критические повреждения: корпус одного из них разрушился, второе частично затонуло и село на мель.

На борту находилось около 9,2 тыс. т мазута, часть которого попала в море. Уже 17 декабря нефтепродукты начали выноситься на побережье Краснодарского края. 25 декабря в регионе был введен режим чрезвычайной ситуации краевого уровня, на следующий день повышенный до федерального.

