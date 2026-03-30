В 2026 году турпоток в Адыгею может вырасти на 20%

Республика Адыгея по итогам текущего года может получить прирост туристического потока на уровне 20%. Как рассказал «Ъ-Кубань» вице-президент ассоциации «Альянс туристических агентств» (АТА) и генеральный директор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян, положительная динамика напрямую связана с возобновлением работы аэропорта Краснодара. Воздушная гавань функционирует с ограничениями — с 9:00 до 19:00, однако даже такой режим обеспечил существенный прогресс по сравнению с предыдущим годом. Эксперты указывают на эффект низкой базы, который позволяет региону демонстрировать уверенный рост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Вместе с тем развитие Адыгеи как туристического направления остается зависимым от стабильности авиасообщения. Ограниченный график работы аэропорта, по оценкам специалистов, сдерживает дальнейшее расширение популярности региона. Тем не менее уже сейчас фиксируется растущий интерес путешественников, которые рассматривают республику в качестве альтернативы традиционным черноморским курортам.

На этом фоне Сочи, напротив, начинает терять позиции. Основной причиной называют ценовую политику отельеров. Долгое время курорт пользовался фактической монополией на авиационную доступность, что позволяло средствам размещения активно повышать стоимость проживания при стабильном спросе. В текущем сезоне ситуация меняется. Участники рынка отмечают: если цены не будут скорректированы, летний сезон может оказаться слабым. По предварительным оценкам, снижение турпотока в Сочи способно достичь 20%.

Крым, по прогнозам, чувствует себя уверенно. Ранее направление многие туристы считали тревожным и избегали маршрута через Крымский мост. За последние два года ситуация изменилась: путешественники привыкли к дороге, а часть автомобильного потока переориентировалась на въезд через новые территории. По некоторым данным, уже около 35–40% туристов, прибывающих в республику на личном транспорте, выбирают именно этот путь.

Ростовская область по-прежнему остается преимущественно транзитным регионом. Путешественники не рассматривают ее как место для полноценного отпуска, ограничиваясь остановками на одну ночь по пути к курортам черноморского побережья. Такая логистика объясняется протяженностью трассы М-4 «Дон»: на регион приходится отрезок в 300–350 км, что делает его удобной точкой для промежуточной ночевки.

Мария Удовик