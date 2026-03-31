Марат Хуснуллин: обход Адлера планируют закончить к 2027 году

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин подтвердил, что завершение строительства обхода Адлера запланировано на 2027 год. Об этом он доложил на совещании премьер-министра Михаила Мишустина с вице-премьерами.

В рамках развития коридора «Запад — Восток» в 2026 году начнется реализация обхода Тюмени. Согласно шестилетнему плану дорожной деятельности, будет завершен обход Новосибирска. Параллельно ведется строительство северного обхода Омска, возводятся скоростные участки и обходы населенных пунктов на подъезде к Владивостоку.

В 2026 году в Дагестане завершится возведение обхода Хасавюрта. Продолжается проектирование обходов Махачкалы и Астрахани. На трассе М-4 «Дон» в Ростовской области почти 100 км расширят до шести полос — основные работы выполнят в 2026 году.

В рамках развития Азовского кольца ведутся работы в Ростовской области от Таганрога до ДНР, которые завершат в этом году. Строится обход Мариуполя — его основной ход закончат в 2026 году, а полностью работы завершатся в следующем. Запроектировано расширение участков от Симферополя до Джанкоя в Крыму и от Мариуполя до Бердянска в Запорожской области.

Продолжается работа по проектированию и возведению скоростного обхода Санкт-Петербурга (КАД-2) и Приморского кольца в Калининградской области — отдельные участки завершат в 2026 году. В планах также южный обход Саратова, обход Орла, южный обход Рязани, подъезд к курорту Манжерок в Алтае и расширение Чуйского тракта в Новосибирской области с выходом на Китай.

Алина Зорина