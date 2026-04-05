ТАСС: два человека погибли при атаке БПЛА на сухогруз с пшеницей в Азовском море

Сухогруз, перевозивший пшеницу, затонул в Азовском море после атаки беспилотного летательного аппарата. В результате происшествия погибли два члена экипажа, сообщили ТАСС в оперативных службах.

По данным собеседников агентства, судно в момент атаки находилось в 300 милях к северу от Керчи.

Десять членов экипажа смогли спастись, эвакуировавшись в лодку-капсулу. Моряки самостоятельно добрались до берега Херсонской области. Как сообщил губернатор региона Владимир Сальдо, первыми на берегу пострадавших встретили местные жители, которые помогли экипажу до прибытия экстренных служб.

Сейчас выжившим членам экипажа оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. На месте ЧП работают следователи.

Наталья Решетняк