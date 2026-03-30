Министром физической культуры и спорта Кубани стал Дмитрий Новах

Финалист кадрового проекта «Герои Кубани» Дмитрий Новах стал министром физической культуры и спорта Краснодарского края. Губернатор Вениамин Кондратьев подписал соответствующее распоряжение. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Дмитрий Новах родился в 1979 году в Горячем Ключе. Он профессионально занимался боксом и имеет звание мастера спорта. После окончания Кубанского государственного университета физической культуры, спорта и туризма он несколько лет работал тренером в ДЮСШ №1 города-курорта. Второе высшее образование Дмитрий Новах получил в сфере маркетинга. Он занимался преподавательской деятельностью, предпринимательством и управлением в сфере спорта и бизнеса.

По данным администрации края, Дмитрий Новах является участником специальной военной операции. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Кроме того, он является финалистом кадрового проекта «Герои Кубани». До назначения на должность министра физической культуры и спорта Краснодарского края он был заместителем главы администрации Горячего Ключа, курировал вопросы спорта, молодежной политики, гражданской обороны и защиты от ЧС, а также военной политики.

В феврале этого года стало известно, что действующий на тот момент министр физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко покинул пост по собственному желанию. Он занимал должность четыре года, который в министерстве охарактеризовали как «олимпийский цикл» кубанского спорта — насыщенный событиями и результативный.

Алина Зорина