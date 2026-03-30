Три человека пострадали при падении БПЛА в Краснодаре

В результате падения беспилотника в Прикубанском округе Краснодара пострадали три человека. Об этом заявили в оперативном штабе Краснодарского края.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В оперштабе региона сообщили, что ночью 30 марта при падении БПЛА в Прикубанском округе Краснодара пострадали двое детей и один взрослый. Им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.

Упавший беспилотник повредил остекление в нескольких квартирах, ущерб имуществу в одной из квартир, о чем ранее заявлял мэр города Евгений Наумов. На месте падения БПЛА работают экстренные службы.

София Моисеенко