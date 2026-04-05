Бастрыкин затребовал доклад о попытке рейдерского захвата пляжного бизнеса в Сочи

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил отчет о результатах расследования уголовного дела, связанного с угрозами в адрес сочинского предпринимателя и попытками захвата его бизнеса. Об этом информирует Информационный центр СК России.

Как уточнили в ведомстве, накануне в эфире федерального телеканала вышел сюжет о том, что в 2020 году бизнесмен Дмитрий К., владеющий пляжным бизнесом в Сочи, во время прогулки на гидроцикле получил тяжелые травмы в результате столкновения с другим гидроциклом. После аварии он оказался прикован к инвалидной коляске.

По словам пострадавшего, после происшествия он стал получать угрозы, а неизвестные лица предприняли попытки завладеть его бизнесом. Сам мужчина полагает, что к этому причастен второй участник столкновения на воде.

В Следственном комитете отметили, что по данным фактам следственными органами СК России по Краснодарскому краю уже возбуждено уголовное дело. Кроме того, в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте (МСУТ) СК России ранее расследовалось дело по факту причинения мужчине тяжких телесных повреждений по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта). В 2021 году это дело было направлено в суд.

Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад о ходе расследования уголовного дела. Также глава ведомства потребовал от руководителя Западного МСУТ СК России Владимира Саксина доложить о результатах расследования уголовного дела, связанного с аварией на гидроцикле.

Исполнение поручений поставлено на контроль в центральном аппарате СК России.

Наталья Решетняк