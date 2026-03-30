В зоне СВО погиб чиновник из Новороссийска

Бывший заместитель главы Новороссийского внутригородского района по вопросам ЖКХ Олег Скорняков погиб при выполнении боевых задач в зоне СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Олег Скорняков начал карьеру в мэрии Новороссийска в 2015 году. Он работал в МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства» и в управлении городского хозяйства, затем был назначен заместителем главы Новороссийского внутригородского района. На этой должности он отвечал за вопросы благоустройства и ЖКХ.

За период работы в администрации чиновник многократно получал благодарственные письма и грамоты за профессионализм, личный вклад в строительство и запуск детских садов в сельских округах, а также за участие в устранении последствий чрезвычайных ситуаций.

Контракт о прохождении военной службы Олег Скорняков подписал в апреле 2025 года. В августе того же года стало известно, что он пропал без вести при выполнении боевой задачи.

Алина Зорина