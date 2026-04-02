«Дон Кихот», «Жизель» и вечерний джаз

В выходные жители и гости Сочи смогут насладиться новыми фильмами, сходить на балет или послушать лекции о семейных отношениях. Подробнее — в афише «Ъ-Сочи».

Где послушать музыку

В пятницу, 3 апреля, в 17:30 пройдет концерт «Фортепиано на закате». В программе звучат произведения Иоганна Себастьяна Баха, в том числе «Токката и фуга ре минор», а также мелодии Пэта Метени и популярные композиции XX века в фортепианных аранжировках.

Стоимость билета — от 2000 руб. (0+)

В субботу, 4 апреля, в 19:00 в Зале органной и камерной музыки им. Дебольской состоится концерт «Любовь и жизнь». Программа посвящена творчеству Роберта Шумана и включает «Карнавал» для фортепиано, «Фантастические пьесы» для виолончели и фортепиано, а также вокальный цикл «Любовь и жизнь женщины». В концерте примут участие заслуженный артист РФ Владимир Шохов (виолончель), Елена Купатадзе (меццо-сопрано), Александр Осминин и Татьяна Баликоева (фортепиано).

Стоимость билета — от 800 руб. (6+)

В воскресенье на закате в Khosta Spot пройдет концерт «Джаз на закате». Выступает джазовый квартет в составе саксофона, контрабаса, фортепиано и барабанов. В программе — произведения Майлза Дэвиса, Джона Колтрейна, Пэта Метени, Хораса Сильвера и других джазовых музыкантов.

Стоимость билета — от 1500 руб. (0+)

Какие спектакли посмотреть

В пятницу, 3 апреля, в 19:00 в Зимнем театре состоится балет «Жизель» в двух действиях в исполнении Театра балета Юрия Григоровича. Сюжет основан на легенде о виллисах — душах погибших невест. Главная героиня, крестьянская девушка Жизель, умирает после того, как узнает об обмане своего возлюбленного, и после смерти становится одной из виллис. Продолжительность спектакля — 2 часа 15 минут с антрактом.

Стоимость билета — от 900 руб. (6+)

В субботу, 4 апреля, в 19:00 в Зимнем театре состоится балет «Дон Кихот» в трех действиях в исполнении Театра балета Юрия Григоровича. Сюжет основан на эпизодах романа Мигеля де Сервантеса и рассказывает о приключениях рыцаря Дон Кихота, а также о любви молодых героев Китри и Базиля.

Стоимость билета — от 1500 руб. (6+)

В воскресенье, 5 апреля, в 19:00 в Доме мецената пройдет иммерсивный спектакль «Аддикция». Действие разворачивается в пространстве Дома, где зрители могут свободно перемещаться и выбирать маршрут следования за героями. Постановка создана по мотивам жизни поэтов Серебряного века.

Стоимость билета — 5000 руб. (18+)

Параллельно в Зимнем театре состоится спектакль «Варшавская мелодия» по пьесе Леонида Зорина. В ролях — Марина Александрова и Антон Васильев, режиссер — Сергей Сотников. Сюжет разворачивается в послевоенной Москве и охватывает 20 лет жизни героев — студентки консерватории Гелены и винодела Виктора, чьи судьбы пересекаются в череде встреч. Продолжительность постановки составляет 1 час 30 минут, спектакль идет без антракта.

Стоимость билета — от 2000 руб. (12+)

Что посмотреть в кино

С 26 марта в кинотеатре на улице Чехова, 48а показывают фильм «Твое сердце будет разбито». Сюжет разворачивается вокруг старшеклассницы Полины, которая заключает сделку с хулиганом Барсом, чтобы спастись от травли в школе. Режиссер — Михаил Вайнберг, главные роли исполнили Вероника Журавлева и Даниэль Вегас.

Стоимость билета — от 640 руб. (16+)

В субботу, 4 апреля, в 15:00 в кинотеатре «МореМолл» (ул. Новая Заря, 7) состоится показ спектакля «Виндзорские насмешницы» в рамках проекта TheatreHD. Постановка Шекспировского театра «Глобус» рассказывает историю о том, как две жительницы Виндзора решают проучить незадачливого обманщика сэра Джона Фальстафа. Режиссер — Эль Уайл.

Стоимость билета — 500 руб. (16+)

Также в прокате фильм «Наследник». Сеансы проходят в кинотеатрах ТЦ «МореМолл» (ул. Новая Заря, 7), ТРЦ «Олимп» (ул. Транспортная, 28) и ТРК «Сити Плаза» (ул. Кирова, 58). В центре сюжета — Беккет, задумавший избавиться от семерых состоятельных родственников, чтобы получить миллиардное наследство. Режиссер — Джон Паттон Форд, главные роли исполнили Глен Пауэлл, Маргарет Куолли и Джессика Хенвик.

Стоимость билета — от 350 руб. (18+)

Куда сходить еще

Все выходные с 10:00 будет проходить экскурсия, в программу которой входит подъем на канатной дороге на курорт Роза Хутор до горной Олимпийской деревни (высота 1170 м), осмотр вантового моста, ущелья Ахцу, Красной Поляны, горно-туристического центра «Газпром» и завершающая часть — Олимпийский парк со светомузыкальным шоу фонтанов. Точное место сбора и время отправления согласовываются с гидом после оформления заказа.

Стоимость билета — от 600 руб. (0+)

В субботу, 4 апреля, в 19:00 в концертном зале «Жемчужина» (ул. Черноморская, 3) состоится лекция Сатьи Даса (настоящее имя — Сергей Яковлев), российского лектора и писателя, специализирующегося на семейных отношениях и психологии, «Сатья. Страсть. Отношения. Гармония». Тематика выступления посвящена вопросам построения отношений, личностного развития и семейной психологии. Лектор поделится практическим опытом, накопленным за многолетнюю работу.

Стоимость билета — от 3000 руб. (18+)

