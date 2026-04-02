«Из заповедников смогут легко “вырезаться” лакомые куски»

Правительственные поправки в закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), которые предусматривают возможность изменения границ ООПТ и строительство на на них объектов федерального значения готовится к принятию во втором чтении. Мнением по законопроекту с «Ъ-Сочи» поделилась член Экспертного совета по особо охраняемым природным территориям Краснодарского края и межрегионального Экспертного совета РФ по заповедному делу Юлия Набережная.



Юлия Набережная

«Несмотря на то, что против принятия законопроекта в том виде, в котором он принят в первом чтении 18 марта, выступили авторитетнейшие ученые России, Межрегиональный Экспертный Совет по заповедному делу, Общественная палата РФ, Правовое управление Госудумы и представители из большинства ее фракций, в нем сохранились нормы, разрешающие строительство в заповедниках, нацпарках, памятниках природы регионального значения и других ООПТ любых объектов, которые будут признаны “объектами государственного назначения”. При этом формулировки с исчерпывающим перечнем таких объектов не приводится. Следовательно, это может быть практически что угодно: горнолыжные курорты карьеры по добыче полезных ископаемых промышленного масштаба и т. д. Границы ООПТ смогут легко меняться, а из них будут “вырезаться” лакомые для бизнеса участки.

Положения, допускающие исключение из ООПТ земельных участков и водных объектов в случае утраты ими особого природоохранного значения в связи с ЧС природного характера и необходимостью их использования для развития территории, не содержат проверяемых критериев, позволяющих установить факт утраты особого природоохранного значения.

Это открывает возможности для злоупотреблений, в том числе намеренного причинения ущерба природным комплексам.

Например, посредством поджогов с последующим инициированием изменения границ ООПТ ввиду утраты ценности, с целью последующего освоения территории в хозяйственных интересах. Нечеткость формулировок вынуждены были признать даже в минприроды.

Эти нормы также прямо противоречат действующему федеральному закону об ООПТ, устанавливающему запрет на отчуждение из федеральной собственности и изменение целевого назначения земельных участков в границах государственных природных заповедников и национальных парков вне границ населенных пунктов. Не соответствуют они и закону об охране окружающей среды, запрещающему хозяйственную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую среду и ведущая к деградации природных объектов, имеющих особо ценное значение и находящихся под особой охраной.

Считаю, что такие решения могут приводить к утрате ООПТ своего значения, уничтожению основных объектов охраны, и, как следствие, деградации всей системы ООПТ России.

В связи с этим, полагаю, необходимо исключить из законопроекта нормы, позволяющие по решению президента возводить в заповедниках и национальных парках любые объекты, кроме как для нужд обороны и безопасности, а возможность возведения объектов федерального значения там должна приниматься в каждом конкретном случае только на основании отдельного федерального закона. Для иных категорий ООПТ в законе должен быть предусмотрен исчерпывающий перечень случаев, когда это возможно и необходимо для решения федеральных задач.

Кроме того, согласно законопроекту, практически все решения о строительстве на ООПТ различных объектов, а также об исключении из них участков, должны приниматься комиссиями по обеспечению охраны ООПТ, в состав которых не предусмотрено включение специалистов в области сохранения биоразнообразия.

Также проект не предусматривает механизмов участия в принятии решений об исключении из ООПТ участков граждан и общественных объединений.

В целом, по моему мнению, документ в представленной редакции противоречит действующему законодательству и позиции президента РФ, озвученной 19 марта на коллегии Генпрокуратуры, где он призвал надзорное ведомство “жестко пресекать факты варварского использования лесов, недр, почв, водоемов, животного мира, сохранять уникальные экосистемы и природно-заповедный фонд”. И во избежание негативных последствий, полагаю, замечания, озвученные экспертным сообществом, должны получить серьезное обсуждение в парламенте».