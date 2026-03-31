В Ярославле 1 апреля окончательно закроют для проезда улицу Депутатскую
В Ярославле с 6:00 1 апреля будет закрыто движение транспорта на улице Депутатской на участке от Депутатского переулка до улицы Андропова. Об этом сообщили в мэрии.
В мэрии пояснили, что ограничения связаны с работами в рамках создания пешеходного центра. Уточняется, что дорога будет перекрыта до 1 августа 2026 года.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что участок Депутатской на отрезке от Первомайской до Депутатского переулка был перекрыт 5 ноября 2025 года. Тогда там стартовали работы по созданию пешеходного пространства. За два месяца до этого с этой же целью была закрыта улица Максимова. В этом году в марте закрыли на благоустройство улицу Нахимсона.
Пешеходный центр Ярославля включит улицы Кирова, Депутатскую, Максимова, Андропова, Нахимсона и Депутатский переулок. Пешеходную зону выполнят в плиточном покрытии, посадят деревья и кустарники, установят новые малые архитектурные формы, обновят освещения. Нависающие коммуникации уберут под плитку в рамках проекта «Чистое небо». Контракт стоимостью 1,4 млрд руб. на создание пешеходного центра заключен с АО «Ярдормост». Работы обещали закончить до конца 2026 года.