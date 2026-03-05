Начались работы по созданию пешеходной зоны на Нахимсона в Ярославле

В Ярославле на улице Нахимсона начались работы в рамках создания пешеходной зоны. Об этом сообщили в правительстве области.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что улица Нахимсона была закрыта для транспорта вечером 3 марта по приказу департамента городского хозяйства. 5 марта мэрия сообщила о продлении перекрытия до 1 апреля. Конкретную причину запрета движения мэрия не называла, это сделали региональные власти.

«На период производства работ на участке улицы Нахимсона введены ограничения движения транспорта. Все мероприятия по обновлению коммуникаций здесь планируют завершить к 1 апреля. После этого начнется следующий этап преображения — непосредственно благоустройство территории»,— сообщили в правительстве Ярославской области.

В правительстве сообщили, что помимо замены труб водоснабжения рабочие заменят колодцы на современные. Трубы меняют методом горизонтального бурения.

«Эта технология, которую также называют методом прокола, позволяет прокладывать новые трубы без вскрытия грунта и разрушения дорожного полотна»,— рассказал зампред областного правительства и министр строительства и ЖКХ Александр Баланцев.

Создание пешеходного центра стартовало в Ярославле в 2025 году. Работы ведутся по этапам, начали с улицы Максимова и продолжили на Депутатской. Также пешеходная зона будет включать улицы Кирова, Нахимсона, Андропова, площадь у часовни Александра Невского. Стоимость работ — 1,4 млрд руб., подрядчик — АО «Ярдормост». Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова