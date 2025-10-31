В Ярославле на Депутатской начались работы по созданию пешеходного пространства

В Ярославле начались работы по созданию пешеходного центра на улице Депутатской. Об этом сообщили в правительстве Ярославской области.

Фото: Правительство Ярославской области

В рамках проекта уже ведется демонтаж ограждений и тротуарной плитки. Губернатор Михаил Евраев сообщил, что преобразования затронут семь ключевых участков, включая улицы Кирова, Нахимсона и площадь у часовни Александра Невского.

Михаил Евраев отметил, что создание пешеходных зон включает модернизацию инфраструктуры, замену тепловых сетей, прокладку новых коммуникаций и перенос проводов по программе «Чистое небо».

«Такой подход позволит повысить не только комфорт городской среды, но и туристическую привлекательность Ярославля, создать новые возможности для бизнеса. Все работы ведутся с учетом интересов жителей — ограничения движения вводятся поэтапно, с предварительным уведомлением. После завершения благоустройства мы получим современное, функциональное пространство»,— пояснил Михаил Евраев.

На Депутатской улице полностью заменят тепловые сети, включая строительные части тепловых камер и каналов. В Депутатском переулке планируется перекладка трубопроводов и плит перекрытий. Директор Ярославских тепловых сетей ПАО «ТГК-2» Михаил Абабков сообщил, что действующие коммуникации построены более 50 лет назад и имеют высокий износ. Будет смонтировано почти 400 метров новых тепловых сетей.

Работы на улице Депутатской выполняет государственное АО «Ярдормост», оно же ведет аналогичные работы на улице Максимова.