В Ярославле началось создание пешеходного центра

В Ярославле на улице Максимова выставили ограждения и стартовали подготовительные работы в рамках создания пешеходного центра. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Фото: Правительство Ярославской области

В ближайшие две недели на Максимова выполнят переустройство тепловой сети, параллельно будет вестись демонтаж дорожного покрытия на участке от Андропова до Первомайской и устройство основания для гранитной плитки.

«В планах — создание здесь пешеходной зоны с озеленением, современным освещением и фонтаном. По задумке авторов проекта, участок станет театральным сквером в самом сердце города»,— сообщил губернатор.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что заказчиком работ по созданию пешеходного центра выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ», подрядчиком — АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб.

Напомним, что в контракт входят строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. Все работы подрядчик должен закончить к 1 октября 2026 года.

Алла Чижова