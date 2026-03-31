Общественно полезный пост

Алиса Андреева, председатель экономической комиссии Общественной палаты Краснодарского края, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП Краснодарского края, председатель ЮСКВ

Фото: личный архив Алиса Андреева, председатель экономической комиссии Общественной палаты Краснодарского края, председатель комитета по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию РСПП Краснодарского края, председатель ЮСКВ

Корпоративное волонтерство

— Вы учились на юридическом факультете. Почему решили выбрать именно это направление? И помогает ли вам сейчас образование в общественной деятельности?

— Мне близка работа со сложными ситуациями: я люблю находить в них логику и выстраивать порядок, словно собирая пазл, где важна каждая деталь. Когда я выбирала профессию, меня вдохновила история Екатерины Флейшиц, первой в СССР женщины, ставшей доктором юридических наук.

Сегодня мой юридический опыт помогает мне во всех сферах работы: я активно участвую в общественной жизни региона, продвигаю важные инициативы и вижу, как даже небольшие шаги могут приносить реальные изменения.

— Кто или что вас вдохновило попробовать свои силы в сфере социальной ответственности?

— Мне всегда импонировала общественная деятельность. Не скрою, совмещать ее с серьезной ответственной руководящей работой в крупной компании бывает нелегко, но мне она дает ощущение, что ты находишься «на передовой жизни» и не только держишь руку на пульсе огромного спектра общественных проблем, но и имеешь возможность влиять на жизнь общества, в котором живешь, работать во имя его блага.

— Какие самые важные и сложные проекты вы уже реализовали и какие планируете осуществить в ближайшее время?

— Для меня одним из самых значимых проектов стало руководство двумя подразделениями Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ) — Южным советом, отвечающим за Ростовскую область и Краснодарский край, и представительством НСКВ в Воронежской области. Южный совет сегодня один из самых опытных среди представительств НСКВ в России: в следующем году мы отметим его десятилетие. А в далеком 2017 году для меня это был ответственный, непростой и интересный вызов — объединить на добровольной основе компании, развивающие у себя корпоративное волонтерство, заинтересовать в совместной работе, начать реализовывать волонтерские акции, наладить обмен опытом и заявить о нашем объединении на региональном уровне. Десять лет назад оно состояло из трех-четырех крупных компаний, которые уже активно развивали у себя программы корпоративного волонтерства и были готовы поделиться наработанным опытом и практиками в этой области. Сейчас в составе Совета более 25 компаний из самых разных сфер бизнеса. Мы регулярно пополняем свой список участников, и меня очень радует, что это не только крупные гуру корпоративного волонтерства, но и небольшие компании, которые только начинают свой волонтерский путь и видят в нас опыт, экспертизу, доступность, открытость, действительно добровольный союз единомышленников, объединенный не формальными документами о сотрудничестве, а общими идеями, ценностями и по-настоящему волонтерским духом и готовностью к совместной работе.

Если говорить о крупных системных ежегодных проектах, я бы выделила многолетний проект по благоустройству Природного орнитологического парка в Имеретинской низменности, уборку особо ­охраняемых природных территорий в Краснодарском крае и Ростовской области, приуроченную к Всероссийскому дню чистоты, работы по благоустройству парка «Дендрарий» в Сочи, участие в Днях древонасаждений в Ростовской области, благоустройство Воронежского ботанического сада имени профессора Козо-­Полянского.

Что касается социального направления, я бы выделила поддержку Краснодарской благотворительной организации «Добрый Юг», опекающую молодых людей с ментальными нарушениями и их семьи, многолетнюю новогоднюю акцию «Елка добра» — волонтеры компаний —­ членов Совета покупают подарки для людей с проблемами зрения.

Почти все проекты в области корпоративного добровольчества претерпевали своего рода волонтерскую эволюцию: от небольших экосубботников по уборке мусора с участием одной-двух компаний до крупных акций с количеством участников более 250 человек, своей программой, викторинами, раздельным сбором мусора, обязательным образовательным элементом как для взрослых участников акций, так и для самых маленьких — детей наших волонтеров.

Волонтерская эволюция. Почти все наши проекты растут: от небольших экосубботников до крупных акций с программами экопросвещения

— Вы как-то сказали, что корпоративное волонтерство — это не разовые акции, а мощный ресурс для развития территорий. Расскажите, как это работает?

— Несомненно, корпоративное волонтерство — это история про доброту, безвозмездность, помощь, но эта деятельность должна быть разумной и системной, и один из основных принципов нашей работы — это партнерство, взаимодействие с органами власти и некоммерческим сектором. Мы получаем экспертную поддержку у региональных министерств природных ресурсов, министерств труда и социального развития, у общественных организаций: Общественной палаты Краснодарского края, Всероссийского общества охраны природы, торгово-­промышленных палат, РСПП, Опоры России, плотно взаимодействуем с региональными волонтерскими центрами и профильными НКО. Мы решаем общие для региона задачи, находим точки соприкосновения, четко обозначаем общие цели, рассматриваем каждую акцию не как отдельное мероприятие вне контекста, а как вклад в развитие территории присутствия.

И не могу не сказать про незапланированные акции, которые возникают при чрезвычайных ситуациях,— как, например, ликвидация последствий чрезвычайной ситуации в Анапе в прошлом году. В тот момент было очень важно своевременно получать актуальные данные по текущим нуждам и состоянии дел из достоверных источников, и такую задачу — предоставлять надежную и выверенную информацию для компаний — ­членов НСКВ — руководство Южного совета по корпоративному волонтерству взяло на себя. Мы находились на постоянной связи с органами власти, общественниками, краевыми волонтерскими центрами и предоставляли четкие и проверенные данные. И именно наш опыт и многолетнее тесное сотрудничество и общение с региональными органами власти и общественными организациями позволил нам стать тем самым экспертным связующим звеном между администрацией Краснодарского края и бизнес-­сообществом в вопросах поддержки волонтеров и оказания благотворительной помощи.

Екатерина Стенякина, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Фото: личный архив Екатерина Стенякина, депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации

Упрощаем систему

— Как вы попали в социальную сферу и политику?

— Мне было 20 лет, я заинтересовалась работой самой крупной молодежной политической организации в России — «Молодая гвардия». Поняла, что мне близки ценности этого объединения, вступила в его ряды. Много общалась с людьми, узнавала их проблемы, анализировала, что могу для них сделать. И с тех пор любую политическую активность направляю в созидательное русло, в помощь конкретным людям. —Какие главные проекты и инициативы уже реализованы вами, а какие — только предстоит осуществить?

— Мои проекты, которыми я горжусь,— это в первую очередь набор законодательных инициатив, ставших федеральными законами. Многие из них появились в Ростовской области благодаря людям, которые приходили в общественную приемную, делились проблемами, идеями, предлагали чтото, жаловались.

Один из наиболее значимых примеров — сохранение социальной доплаты к пенсии по потере кормильца и по инвалидности подросткам, которые идут трудиться на каникулах по направлению службы занятости, и ребятам, работающим в студенческих отрядах. Мы стараемся упростить систему трудоустройства подростков в летний период. Занимаемся, скажем так, разбюрокрачиванием этого важного направления деятельности — как для работодателей, так и для государства.

Еще один успешный проект — закрепление терминов «молодой специалист», «молодой работник» в законе о государственной молодежной политике. То есть мои главные законы — это те, которые помогают расширить меры поддержки и создать новые условия для развития.

И, наверное, самый любимый проект — это школа поддержки «Жизнь после Победы». Проект, который мы ведем с психологами факультета психологии МГУ и с «Женским движением Единой России». Он ориентирован на жен, матерей участников специальной военной операции. Мы учим женщин способам самопомощи, рассказываем про меры социальной поддержки, делимся психологическими практиками. Это целый образовательный курс: сейчас идет второй поток, обучение проходит уже вторая тысяча женщин в нашей стране. И я очень надеюсь, что мы будем развивать его и сможем помочь как можно большему количеству семей.

— Как вы в целом оцениваете роль женщин в социально-­экономическом развитии юга России?

— Она достаточно весома. Так исторически сложилось. Когда казаки уходили на войну, все решение бытовых проблем, забота о семье возлагались на плечи их жен, дочерей, сестер, матерей. И женщины брали на себя в том числе негласную руководящую роль.

Сейчас женщины все чаще управляют банками, крупными предприятиями. Это можно проследить даже в моем родном регионе: у нас и заместители губернатора — женщины, и министры, и главы администраций крупных городов. И я считаю, что это правильный тренд. Мы живем в период тревожности, повышенной эмоциональности, и женщина выступает здесь как общественный психолог, который может стабилизировать своей мягкостью обстановку и направить действия коллектива в созидательном направлении. Поэтому я уверена, что роль женщин на руководящих постах будет расти.

Проекты, которыми я горжусь. Это в первую очередь набор инициатив, ставших федеральными законами: многие из них появились благодаря людям, которые делились проблемами и идеями в общественной приемной