«Меркурию» место в парке

Садоводческое некоммерческое товарищество «Меркурий» проиграло спор с правительством РФ об исправлении реестровой ошибки, из-за которой, по мнению садоводов, территория СНТ оказалась полностью включена в границы Сочинского национального парка. Суды двух инстанций пришли к выводу, что СНТ таким образом пытается получить право на земли, которые находятся в федеральной собственности и относятся к особо охраняемой природной территории (ООПТ), без законных на то оснований. Юристы считают судебные решения обоснованными, так как истец неправильно понимает правовую природу исправления реестровой ошибки.

Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в Ростове-на-Дону оставил в силе решение Арбитражного суда Краснодарского края, который полностью отказал в иске СНТ «Меркурий» к правительству РФ и Росреестру об исправлении реестровой ошибки. Судебный акт опубликован на портале kad.arbitr.ru.

Согласно материалам дела, спор возник вокруг земельного участка с кадастровым номером 23:49:0136009:4828. Истец утверждает, что является правопреемником Сочинской производственно-хозяйственной фирмы «Импэксервис», которой в 1991 году был выдан государственный акт на землю. В ноябре 2020 года СНТ «Меркурий» наняло кадастрового инженера, чтобы уточнить границы своего участка. При подготовке межевого плана специалист обнаружил, что границы участка товарищества полностью пересекаются с границами участка номер 23:49:0306003:3259, то есть участок товарищества площадью 3,7 га оказался полностью вкраплен в земли Сочинского нацпарка.

В иске СНТ «Меркурий» просило суд признать реестровую ошибку, исключить координаты пересечения границ, установить точные границы участка товарищества и обязать правительство РФ внести изменения в описание границ Сочинского национального парка. Решением Арбитражного суда Краснодарского края от 29 декабря 2025 года в удовлетворении исковых требований было отказано в полном объеме. Не согласившись с решением, СНТ «Меркурий» подало апелляционную жалобу.

Суд апелляционной инстанции поддержал выводы коллег, указав, что смежный земельный участок относится к землям особо охраняемых природных территорий федерального значения, принадлежит Российской Федерации и находится в бессрочном пользовании Сочинского национального парка. При этом фактически требования СНТ «Меркурий» направлены не на устранение технической ошибки, а на пересмотр права собственности на участок, входящий в состав нацпарка. Суд установил, что аналогичный спор уже был рассмотрен Хостинским районным судом Сочи в 2015 году. Тогда гражданам — членам СНТ «Меркурий» было отказано в иске к Росимуществу. Решение вступило в законную силу, и установленные им обстоятельства (отсутствие кадастровой ошибки и законных оснований для изъятия земель нацпарка) имеют преюдициальное значение для данного арбитражного процесса.

Кроме того, суд апелляционной инстанции принял во внимание материалы уголовного дела. В частности, вступившим в законную силу приговором Центрального районного суда Сочи от 7 июля 2025 года председатель СНТ «Меркурий» Ирина Расторгуева была признана виновной в фальсификации документов для приобретения земли в Сочинском нацпарке под видом садового товарищества.

В постановлении апелляционного суда указано, что в данном случае удовлетворение иска повлекло бы за собой изменение объема прав собственности Российской Федерации на земли ООПТ. «Истец посредством иска об исправлении реестровой ошибки намеревается получить в свою собственность часть земельного участка, расположенную в особо охраняемой территории и принадлежащую Российской Федерации»,— говорится в постановлении апелляционного суда.

Управляющий партнер адвокатского бюро «Юг» Юрий Пустовит называет вынесенные по делу судебные акты «законными и обоснованными». «Ошибка истца в том, что он неправильно понимает правовую природу исправления реестровой ошибки. В результате ее исправления можно только лишь привести границы участка, внесенные в ЕГРН, в соответствие с границами участка на местности, но для того, чтобы в суде это сделать, истец для начала должен доказать правомерность границ на местности, а именно это истцу в данном деле совершить не удалось. Суды установили, что участок истца был в 1991 году незаконно выделен из Сочинского национального парка, как следствие, данное выделение не могло иметь никаких последствий и не могло привести к правомерному образованию земельного участка на местности»,— объясняет юрист.

Как отметил управляющий партнер Zharov Group Евгений Жаров, Сочинский национальный парк — это особо охраняемая природная территория федерального значения, границы которой утверждены нормативным правовым актом правительства РФ, и они не могут быть пересмотрены по иску отдельного СНТ под видом исправления «реестровой ошибки».

«По сути, товарищество пыталось подменить установленную процедуру изменения границ нацпарка частным судебным спором о праве на землю, что недопустимо. Даже если участок формально был предоставлен в советское время или сформирован с неточностями, его нахождение в границах ООПТ означает, что любое строительство и сама приватизация здесь запрещены или существенно ограничены»,— резюмирует эксперт.

Перспективы кассационного обжалования господин Жаров оценивает как минимальные: судебная практика по таким спорам уже устоялась, вышестоящие инстанции вряд ли станут подрывать правовой режим охраняемых территорий ради одного СНТ, тем более что площадь в 3,7 га — это не единичный участок, а целый массив, который мог быть включен в парк уже после создания СНТ. Единственный реальный путь для товарищества, по мнению юриста, это обращение в правительство РФ с ходатайством об изменении границ нацпарка с предоставлением равноценной компенсации, но такой сценарий маловероятен из-за публичного статуса земель.

В начале 2025 года Конституционный суд (КС) России вынес решение по жалобе членов СНТ «Меркурий» на массовое изъятие участков в нацпарке Сочи. В конце 80-х годов они были выделены гражданам местными властями, но несколько десятилетий спустя Генпрокуратура добилась аннулирования прав людей на эти земли. Рассмотрев заявление садоводов, КС обязал суды выяснять, насколько добросовестно вели себя землевладельцы, приобретая права на эти участки, и не истекли ли сроки исковой давности. Если эти обстоятельства удастся доказать, то местные власти будут обязаны компенсировать потери.

Наталья Решетняк