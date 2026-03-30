Главные новости к утру 30 марта

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не возражает поставки российской нефти на Кубу. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию. Накануне Береговая охрана США не стала останавливать российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тыс. баррелей нефти.

Военная операция США и Израиля против Ирана нанесла еще один удар по международному праву и миротворческим механизмам ООН. Растущее число кризисов и конфликтов, не контролируемых мировым сообществом, делает все более актуальной задачу реформирования СБ ООН. Об этом размышляет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье, предоставленной для публикации “Ъ”.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завладеть иранской нефтью, а также о возможности захватить иранский остров Харк. Он сравнил потенциальный шаг со сценарием Венесуэлы. «Честно говоря, мне больше всего нравится вариант завладеть иранской нефтью, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди»,— сказал господин Трамп в интервью газете Financial Times.

Как стало известно “Ъ”, суд отменил приговор бывшим гендиректору ООО «Прайм» Семену Чичерскому, коммерческому директору компании Кириллу Степаеву и еще двум фигурантам, которые поставили комплектующие ненадлежащего качества АО «НТЦ Элинс», выпускающему оборудование для радиолокаторов и систем управления огнем.

К 2030 году рынок накопителей энергии может привлечь до 431 млрд руб. инвестиций, общая мощность, по прогнозам, достигнет 3,7 ГВт. Потребители могут использовать накопители для снижения платы за мощность и повышения надежности энергоснабжения.

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по изъятию около 450 кг урана из Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, американский президент также призвал своих советников потребовать от Ирана выдачи материала в качестве условия для прекращения войны.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, как в столице борются с недобросовестными курьерами на электровелосипедах. В интервью “Ъ” он сообщил, что из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами уже 15 тыс. человек.

Россия в 2026 индийском финансовом году сохранит второе место по поставкам металлургического угля в эту страну, отгрузив 23,8 млн тонн, ожидают аналитики. Росту спроса на сырье из РФ способствуют дисконты и перебои в поставках у других крупных экспортеров.

Китайская авиакомпания Air China возобновила прямое пассажирское авиасообщение между столицами Китая и КНДР. Reuters со ссылкой на соучредителя туроператора Young Pioneer Tours сообщает, что авиарейсы между Пекином и Пхеньяном с 30 марта будут еженедельными.

Из частной галереи Magnani Rocca Foundation были похищены три оригинальные картины Пьера Огюста Ренуара, Анри Матисса и Поля Сезанна, общей стоимостью несколько миллионов евро. Как сообщает La Repubblica, кража произошла в ночь с 22 на 23 марта: были украдены «Рыбы» Пьера-Огюста Ренуара 1917 года, «Натюрморт с вишнями» Поля Сезанна 1890 года, а также «Одалиска на террасе», написанная Анри Матиссом в 1922 году.