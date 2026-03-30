Нью-Дели запасает кокс

Россия в 2026 индийском финансовом году сохранит второе место по поставкам металлургического угля в эту страну, отгрузив 23,8 млн тонн, ожидают аналитики. Росту спроса на сырье из РФ способствуют дисконты и перебои в поставках у других крупных экспортеров, например Австралии. Но увеличение потребления индийских металлургов не компенсирует снижения закупок в КНР, считают участники рынка.

Индия в 2026 году финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) увеличит импорт металлургического угля из России на 8% год к году, до 23,8 млн тонн, прогнозируют аналитики BigMint. Это соответствует второму месту среди поставщиков. Находящаяся на первой строчке Австралия, по оценкам BigMint, нарастит отгрузки на 10%, до 39,6 млн тонн. США увеличат поставки на 17%, до 10 млн тонн. Сокращение закупок ожидается из Индонезии — на 8%, до 2,3 млн тонн.

Совокупный импорт металлургического угля в Индию, по прогнозам BigMint, за этот период вырастет на 9% год к году, до 83,2 млн тонн. Спрос стимулирует расширение металлургического производства. По прогнозам BigMint, выплавка стали в Индии увеличится на 11% год к году, до 168 млн тонн, а производство чугуна — на 6%, до 98 млн тонн. Структурная зависимость Индии от импорта металлургического сырья сохраняется: высокое содержание золы в индийском коксующемся угле ограничивает его прямое использование в доменных печах, что вынуждает покрывать около 90% потребностей за счет импорта, говорится в обзоре аналитиков.

Как отмечают в BigMint, индийский импорт российского металлургического угля увеличивается благодаря скидкам, притом что местные металлурги стремятся к оптимизации затрат и диверсификации поставок сырья.

По данным NEFT Research, на неделе 16–20 марта стоимость российского полутвердого коксующегося угля марки Ж в черноморских портах выросла на 0,7%, до $139,6 за тонну (FOB), на Балтике — на 1,6%, до $130,6 за тонну (FOB). Цены в западных портах продолжили рост, несмотря на давление со стороны повышающихся ставок фрахта из-за удорожания бункерного топлива. Основным драйвером остается устойчивый спрос из Индии, подкрепленный заключением новой сделки, указывают в NEFT Research. В дальневосточных портах, по данным аналитиков, коксующийся уголь этой марки подорожал на 2,7% за неделю, до $152 за тонну (FOB).

Собеседник “Ъ” на угольном рынке также ожидает, что спрос на металлургический уголь в Индии и странах Юго-Восточной Азии продолжит расти. Но, по его мнению, это не сможет компенсировать снижения потребления в Китае и в развитых странах. «Слишком велик масштаб черной металлургии Китая»,— указывает источник “Ъ”. По данным Главного таможенного управления КНР, которые приводит MySteel, в феврале импорт коксующегося угля в Китай снизился на 31,4% относительно января, до 8,07 млн тонн, что стало минимумом за девять месяцев. Выплавка стали в КНР, согласно Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе--феврале сократилась на 3,6% год к году, до 160,3 млн тонн.

Как отмечает собеседник “Ъ”, учитывая более значительное логистическое плечо до Индии, наращивание экспорта металлургического угля из России в Индию возможно только при сокращении предложения со стороны других экспортеров, прежде всего Австралии, США и Канады. Согласно BigMint, в феврале Индия нарастила импорт из России, США и Мозамбика из-за роста цен на австралийский уголь до $247 за тонну в связи перебоями в поставках. При общемировом спаде спроса на сталь именно сокращение предложения сырья может поддержать его стоимость, добавляет источник “Ъ”.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков говорит, что помимо Индии наиболее перспективными направлениями для наращивания экспорта российского металлургического угля выглядят Вьетнам, Малайзия, Пакистан и Тайвань, а также Турция. Эти рынки сочетают растущий спрос со стороны металлургии, зависимость от импортного сырья и чувствительность к цене, что дает российским поставщикам шанс укреплять позиции при сохранении конкурентного дисконта и устойчивой логистики, поясняет он. По мнению Олега Емельченкова, в условиях сильного спроса в Азии дисконт на российский уголь может периодически сужаться, но сохранится из-за санкций, высоких транспортных издержек и сильной переговорной позиции покупателей.

Полина Трифонова