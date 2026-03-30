WSJ: Трамп обсуждает проведение операции по изъятию 450 кг урана из Ирана

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность проведения военной операции по изъятию около 450 кг урана из Ирана, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники. Миссия может потребовать присутствия американских вооруженных сил внутри страны минимум на несколько дней.

По словам собеседников издания, Дональд Трамп еще не принял окончательного решения. Еще один источник сообщил, что американский президент также призвал своих советников потребовать от Ирана выдачи материала в качестве условия для прекращения войны. В беседах с союзниками он дал понять, что иранцы в любом случае будут вынуждены отдать уран.

До авиаударов США и Израиля в июне 2025 года считалось, что Иран располагает более чем 400 кг урана, обогащенного до 60%, и почти 200 кг материала с уровнем обогащения 20%, который легко конвертируется в оружейный (90%). Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси полагает, что уран находится в основном на двух объектах: в подземном туннеле в Исфахане и в хранилище в Натанзе.

Американский президент и его союзники в частных беседах выражали мнение, что изъятие материала возможно в рамках точечной операции, которая не затянет сроки войны и позволит завершить боевые действия к середине апреля.