Air China возобновила авиасообщение между Пекином и Пхеньяном

Китайская авиакомпания Air China возобновила прямое пассажирское авиасообщение между столицами Китая и КНДР, сообщило агентство «Синьхуа».

Reuters со ссылкой на соучредителя туроператора Young Pioneer Tours сообщает, что авиарейсы между Пекином и Пхеньяном с 30 марта будут еженедельными.

С 12 марта Китайская государственная железнодорожная корпорация (China State Railway Group) восстановила движение пассажирских поездов между столицами. Как и авиасообщение, оно было приостановлено в связи с началом пандемии коронавируса в 2020 году.

Эрнест Филипповский