Совет небезопасности

Военная операция США и Израиля против Ирана, не получившая мандат Совета Безопасности (СБ) ООН, нанесла еще один сильнейший удар по международному праву и миротворческим механизмам ООН. Растущее число кризисов и конфликтов, не контролируемых мировым сообществом, делает все более актуальной задачу реформирования СБ ООН. Возвращение Совбезу статуса дееспособного института мировой политики и дипломатии может стать ключом к решению многих проблем. Об этом размышляет президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва в статье, предоставленной для публикации “Ъ”.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / Reuters Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва

Каждый случай нарушения международного права открывает путь новым злоупотреблениям. От Афганистана до Ирана, включая Ирак, Ливию, Сирию, Украину, Газу и Венесуэлу,— граница между дозволенным и запрещенным размывается при попустительстве и бездействии Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Используя право вето иногда как щит, иногда как оружие, постоянные члены этого органа действуют без оглядки на Устав ООН. Они играют судьбами миллионов, оставляя за собой след смерти и разрушения.

Еще недавно вмешательствам стремились придать некую видимость легитимности через одобрение ООН. Сегодня же демонстрация силы не утруждает себя сохранением даже внешних приличий. Рамки многосторонних институтов становятся слишком тесными, чтобы сдерживать споры о гегемонии. Без многосторонности мы рискуем променять несовершенную систему коллективной безопасности на жестокую реальность всеобщей небезопасности. Когда исчезают все ограничения на применение силы, воцаряется хаос.

Мир переживает наибольшее число вооруженных конфликтов со времен Второй мировой войны. И не случайно это происходит именно сейчас, когда демократия оказалась на перепутье. Экстремизм становится и отправной точкой, и конечным пунктом порочного круга.

Когда правительства позволяют втянуть себя в войны из-за нетерпимости или высокомерия власти, они сеют семена ресентимента — и из них прорастает еще больше ненависти и насилия.

Технологии двойного назначения ставят перед нами серьезные этические вопросы. Выбор военных целей уже происходит с использованием искусственного интеллекта, притом что ни правовые, ни моральные рамки для этого до сих пор не установлены. Принципы международного гуманитарного права, прежде всего разграничение между гражданским населением и участниками боевых действий, оказываются под угрозой. Главными жертвами этой общей трагедии становятся женщины и дети.

Мир втянут в гонку вооружений, и государства направляют все большую часть своих бюджетов на военные нужды. Военные расходы порядка $2,7 трлн поглощают ценные ресурсы, которые могли бы быть направлены на борьбу с голодом и бедностью, противодействие изменениям климата, расширение доступа к образованию и сокращение цифрового неравенства. Еще тревожнее то, что голод все чаще используется как инструмент войны, а насильственное перемещение населения остается безнаказанным.

Не существует ни бомб, ни дронов, ни ракет, способных предотвратить экономические последствия вооруженных конфликтов.

Колебания цен на нефть означают более дорогие или даже недоступные энергию и транспорт для компаний и потребителей. Торговые ограничения сдерживают коммерцию. Нехватка удобрений влияет на цены на продовольствие и вызывает инфляционное давление. Центральные банки повышают процентные ставки, увеличивая государственную и частную задолженность. Упускаются инвестиционные возможности и теряются рабочие места.

Односторонние действия, произвольные меры, посягательства на суверенитет и внесудебные казни становятся нормой. Исследования, опубликованные в авторитетном журнале Lancet, показывают, что введение санкций без мандата ООН, в особенности экономических, влияет на уровень смертности в затронутых странах и в среднем с 1970-х годов является причиной гибели около 0,5 млн человек ежегодно.

Неограниченная власть неизбежно ведет к нестабильности. Мир без правил — это небезопасный мир, где каждый может стать следующей жертвой. Насилие не может заменить слов, а сила не может брать верх над дипломатией. Прерогативы постоянных членов Совета Безопасности уже не находят оправдания в международном правопорядке, основанном на суверенном равенстве государств. Их безответственное использование становится недопустимым. Настало время решительных шагов — вернуть реформированной ООН способность к действиям и положить конец ее роли стороннего наблюдателя событий, затрагивающих всех нас.