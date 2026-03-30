Трамп заявил о желании завладеть иранской нефтью

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет завладеть иранской нефтью, а также о возможности захватить иранский остров Харк. Он сравнил потенциальный шаг со сценарием Венесуэлы, где Соединенные Штаты намерены контролировать нефтяную промышленность «на неопределенное время» после захвата президента Николаса Мадуро.

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«Может быть, мы захватим остров Харк, а может, и нет. У нас есть много вариантов,— сказал господин Трамп в интервью газете Financial Times. — Это также означало бы, что нам пришлось бы пробыть там (на острове. — “Ъ”) некоторое время».

Американский президент предположил, что на острове нет какой-либо защиты и вооруженные силы США смогут легко завладеть территорией.

«Честно говоря, мне больше всего нравится вариант завладеть иранской нефтью, но некоторые глупые люди в США говорят: «Зачем вы это делаете?» Но они глупые люди»,— сказал американский президент.