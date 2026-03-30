Прокурор защитил оборонку

Как стало известно “Ъ”, удовлетворив требование прокуратуры, суд отменил приговор бывшим гендиректору ООО «Прайм» Семену Чичерскому, коммерческому директору компании Кириллу Степаеву и еще двум фигурантам, которые поставили комплектующие ненадлежащего качества АО «НТЦ Элинс», выпускающему оборудование для радиолокаторов и систем управления огнем. Теперь обвиняемым, получившим за мошенничество условные сроки, грозит до десяти лет реального заключения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Второй кассационный суд общей юрисдикции, как следует из документов, оказавшихся в распоряжении “Ъ”, рассмотрел и удовлетворил представление прокуратуры по уголовному делу экс-менеджеров ООО «Прайм».

Зеленоградский райсуд Москвы летом 2025 года признал бывших гендиректора ООО «Прайм» Семена Чичерского, коммерческого директора компании Кирилла Степаева, завскладом Александра Сашина и бывшего начальника отдела комплектации Андрея Коновалова виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в рамках госконтракта по созданию систем управления комплексами вооружений НТЦ заключил соглашения с ООО на поставки комплектующих.

Однако в 2016–2017 годах в адрес оборонного предприятия были отгружены не новые, предусмотренные документами образцы, а их побывавшие в эксплуатации, а затем восстановленные аналоги. Суд, признав ущерб 25 млн руб., нанесенный предприятию, особо крупным, строго наказывать фигурантов не стал, назначив им условные сроки — от двух до шести лет со штрафами от 250 тыс. до 0,5 млн руб.

В кассационной инстанции заместитель прокурора Москвы указал, что единственным мотивом для условного наказания фигурантов стало мнение суда первой инстанции — реальные сроки отразятся на уровне жизни членов их семей.

При этом обвиняемые в добровольном порядке погасить нанесенный ущерб в размере более 25 млн руб. не захотели, в связи с чем смягчающие их вину обстоятельства были признаны надзором несущественными.

«Поставки ООО "Прайм" контрафактных и бракованных изделий, которые впоследствии вмонтировались в системы управления огнем вооружения и военной техники, могли привести к гибели людей и сказаться на боеспособности страны»,— особо подчеркивал заместитель прокурора города. Также он обращал внимание на то, что Андрей Коновалов уже привлекался к уголовной ответственности, а совершение им нового преступления свидетельствует — фигурант не исправился. Прокурор требовал приговор отменить, а дело направить на новое рассмотрение.

Адвокат господина Степаева, в свою очередь, оспаривал выводы бухгалтерской и радиотехнической экспертиз, полагая, что они были проведены с нарушениями, требуя возвратить дело не в суд, а для исправления погрешностей прокурору. Представитель осужденного Сашина обращал внимание, что могло быть нарушено его право на защиту. Он также утверждал, что не было представлено доказательств предоставления именно его подзащитным фальсифицированных изделий НТЦ. Адвокат господина Чичерского выступал за переквалификацию его действий на менее тяжкую ст. 165 (причинение имущественного ущерба). А защитник господина Коновалова полагал, что в основе дела конфликт руководства двух компаний из-за расчетов за продукцию.

В ООО «Прайм» утверждают, что претензии возникли только к одной партии поставок, полагая, что ситуация должна решаться в гражданско-правовой, а не уголовной плоскости.

Кассация, изучив доводы сторон, признала существенными именно нарушения, приведенные прокурором.

«Указанные выше существенные нарушения уголовного и уголовно-процессуального закона, допущенные в ходе рассмотрения судом первой инстанции, повлияли на исход дела, а именно на законность и справедливость назначенного осужденным наказания и в соответствии с УПК РФ служат основанием для отмены приговора с передачей уголовного дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции иным составом суда»,— заключила кассация.

Николай Сергеев