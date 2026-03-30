Ликсутов рассказал, сколько курьеров отстранили от работы из-за нарушений в Москве

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, как в столице борются с недобросовестными курьерами на электровелосипедах. В интервью «Ъ» он сообщил, что из-за несоответствия московским стандартам перестали быть курьерами уже 15 тыс. человек.

По словам господина Ликсутова, горожане могут сообщать о нарушениях по разным каналам, в том числе в ГИБДД. «У большинства граждан есть смартфон, а на велосипедах курьеров есть номера. Поэтому нарушителей сразу можно идентифицировать»,— пояснил заммэра.

Если обращение поступает в мэрию, информация проверяется через городские системы, после чего данные направляются в службы доставки. «Многих нарушителей, к примеру, после проверки заставляют пройти еще раз обучение правилам вождения, некоторых вообще "отчисляют" из курьеров. Мы их отключаем от своих баз данных, и они больше не могут получить заказ»,— рассказал Максим Ликсутов.

Заммэра подчеркнул, что разделяет справедливое возмущение жителей грубыми нарушениями и некорректным поведением курьеров. «Уверен, что совместно с курьерскими сервисами и ГАИ мы наведем порядок»,— заключил он.

