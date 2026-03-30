Трамп не возражает поставке России нефти на Кубу

Президент США Дональд Трамп сообщил, что не против поставки российской нефти на Кубу. По его словам, один танкер глобально не повлияет на ситуацию.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«С Кубой покончено, там плохой режим, очень плохое и коррумпированное руководство, и неважно, получат они судно с нефтью или нет»,— сказал американский президент журналистам на борту самолета Air Force One (цитата по AFP).

По словам господина Трампа, он не против пропустить танкер для помощи населению Кубы. «Я бы предпочел пропустить его, будь то Россия или кто-то другой, потому что людям нужно тепло, охлаждение и все те вещи, которые необходимы для жизни»,— добавил он.

Российский танкер «Анатолий Колодкин» с 730 тыс. баррелей нефти на борту находится в близи территориальных вод Кубы. Судно должно зайти в гавань Матансас вблизи Гаваны вечером 30 марта или утром 31 марта. Поставка станет первым за последние три месяца случаем прибытия танкера на остров, столкнувшийся с острым дефицитом ресурсов. По данным NYT, США приняли решение не препятствовать движению российского судна.

